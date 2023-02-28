Akaryakıt tüketimi artıyor

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre Türkiye'de benzin tüketimi Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.4 artarak 354.565 metreküp oldu.

PETDER üyesi olan ve olmayan şirketlere ait akaryakıt satışları verilerine dayanılarak hazırlanan aylık tabloda, motorin tüketiminin yıllık olarak Ocak ayında yüzde 8,56 artışla 2.249.477 metreküp olduğu görülüyor.

Ocak ayında, LPG Otogaz tüketimi yıllık yüzde 40,43 oranında artışla 317.254 ton olarak gerçekleşti.