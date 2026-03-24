Akaryakıt zamları tercihleri etkiledi, otoda rota elektrikliye döndü

Sektör temsilcileri, küresel belirsizliklerin sürmesi hâlinde fiyatların daha da artabileceğine dikkat çekerken, özellikle motorinde 80 lira seviyesinin aşılabileceği öngörülüyor. Artan maliyetler sebebiyle dizel otomobillerin yerini ise son dönemde hibrit ve elektrikli araçlar almaya başladı.

Ortalama bir dizel otomobilin 100 kilometrede yaklaşık 7 litre yakıt tükettiği dikkate alındığında, mevcut fiyatlarla bu mesafenin maliyeti 400-450 lira seviyesine ulaşıyor. Benzer tüketim değerine sahip benzinli bir araçta ise 100 kilometrelik yakıt maliyeti 380-420 lira arasında değişiyor. Hibrit otomobillerde ise elektrik destekli motor yapısı sayesinde yakıt tüketimi önemli ölçüde düşüyor.

Ortalama tüketimin 3 litre seviyelerine kadar gerileyebildiği bu araçlarda, 100 kilometrelik mesafe yaklaşık 200-250 lira maliyetle katedilebiliyor. Elektrikli otomobillerde ise tablo çok daha dikkat çekici. Ortalama 16 kWh enerji tüketen bir elektrikli araç, 100 kilometrede kullanım şekline bağlı olarak 50 lira ile 120 lira arasında bir maliyet oluşturuyor. Bu rakam, ev tipi şarj ile daha düşük seviyelerde kalırken, hızlı şarj (DC) istasyonlarında daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

Tüm bu veriler, yükselen akaryakıt fiyatlarının tüketici davranışlarını doğrudan etkilediğini ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin daha da artması bekleniyor.

Türkiye'den Kaan Zenginli'ye konuşan galerici Şeyhmus Nalkıran “Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, müşterinin tercihlerini tamamen değiştirdi. Eskiden showrooma gelenlerin büyük çoğunluğu ‘dizel mi benzin mi’ diye sorardı, şimdi ise doğrudan hibrit ve elektrikli araçları soruyor. Özellikle 100 kilometrede 400 liranın üzerinde yakıt maliyetiyle karşılaşan kullanıcı, alternatif arayışına giriyor. Elektrikli araçların 50-100 lira bandındaki kullanım maliyeti ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu da talebi hızla artırıyor. Ancak talep bu hızla artmaya devam ederse, özellikle ikinci el elektrikli ve hibrit araç fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket kaçınılmaz olur. Şu an bile piyasada temiz elektrikli araç bulmak zorlaştı, fiyatlar da buna paralel olarak yukarı gidiyor” diye konuştu.