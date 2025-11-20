Akaryakıt zamlı fiyatları (20 Kasım 2025)! Benzin, mazot, LPG güncel fiyatlar 20 Kasım
Akaryakıt zamlı fiyatları (20 Kasım 2025)! Benzin, mazot, LPG güncel fiyatlar 20 Kasım… Yüksek akaryakıt fiyatlarından şikayet eden vatandaşlar herhangi bir indirimde anında araçlarının deposunu dolduruyor.
AKARYAKIT ZAMLI FİYATLARI (20 KASIM 2025)!
Motorine zam gelmesi bekleniyor. Söz konusu zammın 2,5 TL olması beklenirken zamlı fiyatlar perşembe gecesinden geçerli olacak.
BENZİN, MAZOT, LPG GÜNCEL FİYATLAR 20 KASIM
Avrupa Yakası:
Benzin fiyatı: 54.89 TL
Motorin fiyatı: 57.63 TL
LPG fiyatı: 27.71 TL
Anadolu Yakası:
Benzin fiyatı: 54.73 TL
Motorin fiyatı: 57.49 TL
LPG fiyatı: 27.08 TL
Benzin fiyatı: 55.76 TL
Motorin fiyatı: 58.65 TL
LPG fiyatı: 27.60 TL