  3. Akaryakıta 1 Ocak zammı: Benzin ve motorin fiyatları artacak
Akaryakıta 1 Ocak zammı: Benzin ve motorin fiyatları artacak

1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak ÖTV düzeltmesiyle benzinin litre fiyatına 1 lira 32 kuruş, motorine ise 1 lira 41 kuruş zam yansıması bekleniyor.

Enflasyonla mücadele ve bütçe dengeleri çerçevesinde yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, 2026’nın ilk günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak.

Ekonomist Cahit Saraçoğlu’nun verdiği bilgiye göre, 1 Ocak sabahından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelaları güncellenecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatına 1 lira 32 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 42 kuruş oranında zam yansıtılacak.

LPG’de artış yok

LPG (otogaz) grubunda şu aşamada bir ÖTV artışı açıklanmadı. İstanbul’da ortalama 28,51 TL seviyesinde olan otogaz fiyatlarının, yeni bir karar alınmadığı sürece yılbaşında değişmemesi bekleniyor.

