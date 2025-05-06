Akaryakıta bir indirim daha geliyor: İşte güncel fiyatlar
Akaryakıt ürünlerinden motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı. Otogaz fiyatlarına da 1 lira 20 kuruşluk indirim yansıtılmıştı.
Motorinin litre fiyatında düşüş yaşanacak. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1.29 lira indirim bekleniyor.
İndirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 44.12 liraya, Ankara'da 44.93 liraya, İzmir'de ise 45.27 liraya düşmesi bekleniyor.
Güncel fiyatlar
İstanbul akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.20 TL
Motorin litre fiyatı: 45.41 TL
LPG litre fiyatı: 26.19 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.81 TL
Motorin litre fiyatı: 46.22 TL
LPG litre fiyatı: 26.09 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.17 TL
Motorin litre fiyatı: 46.56 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL