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Akaryakıta bir indirim daha geliyor: İşte güncel fiyatlar

Akaryakıt ürünlerinden motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı. Otogaz fiyatlarına da 1 lira 20 kuruşluk indirim yansıtılmıştı.

Haber Merkezi
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Akaryakıta bir indirim daha geliyor: İşte güncel fiyatlar
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Motorinin litre fiyatında düşüş yaşanacak. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1.29 lira indirim bekleniyor.

İndirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 44.12 liraya, Ankara'da 44.93 liraya, İzmir'de ise 45.27 liraya düşmesi bekleniyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.20 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.81 TL

Motorin litre fiyatı: 46.22 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.17 TL

Motorin litre fiyatı: 46.56 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

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