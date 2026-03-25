Akaryakıta bir kez daha çifte indirim geliyor: Tarih belli oldu

Orta Doğu’da haftalardır süren ve Brent petrol fiyatlarını rekor seviyelere yükselten ABD-İran geriliminde, diplomasi ve ateşkes umutları Türkiye’de araç sahiplerine art arda indirim olarak yansıyor.

Dün gece yarısı motorine yapılan 3,72 TL'lik indirimin ardından sektör kaynakları, piyasalardaki hızlı normalleşme eğilimiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında çok daha büyük bir ikinci indirim dalgasının yolda olduğunu bildirdi.

Pompa fiyatlarına yansıyacak indirim şu şekilde;

Alınan bilgilerine göre; uluslararası piyasalardaki sert düşüşün etkisiyle, perşembeyi cumaya bağlayan gece (26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece) geçerli olmak üzere motorin grubunda tam 6 lira 74 kuruşluk (6,74 TL) dev bir indirim gelmesi bekleniyor.

Dün geceki indirimde olduğu gibi, motorindeki bu 6,74 TL'lik tarihi düşüşte de Maliye'nin ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) tahsilatı yapması beklenmiyor. Dolayısıyla bu tutarın tamamının doğrudan vatandaşın ödeyeceği pompa fiyatlarına net indirim olarak yansıması öngörülüyor.

Benzinde uluslararası fiyatlar düşse de Eşel Mobil sistemi işlemeye devam ediyor. Hesaplanan indirimin büyük kısmı, devletin daha önce feragat ettiği ÖTV’nin yerine konulması için kesilecek. Cuma gecesi litre fiyatına yansıyacak net indirim 95 kuruş olacak.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul

Benzin: 63.41 TL/L

Motorin: 75.12 TL/L

LPG (Otogaz): 30.37 TL/L

Ankara

Benzin: 64.44 TL/L

Motorin: 76.25 TL/L

LPG (Otogaz): 30.92 TL/L

İzmir

Benzin: 64.95 TL/L

Motorin: 76.78 TL/L

LPG (Otogaz): 30.65 TL/L