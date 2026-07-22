Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu

Akaryakıt fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir sürerken, benzin kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaştığı bilgilere göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 23 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Beklenen artışın pompa fiyatlarına yansıması halinde büyükşehirlerde benzinin litre fiyatı 67 TL seviyesinin üzerine çıkacak. Fiyatlar, dağıtım şirketleri ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar

22 Haziran-22 Temmuz arasındaki 30 günlük dönemde akaryakıt fiyatlarında belirgin yükseliş yaşandı. Bu süreçte motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde yaklaşık 10 TL artarken, benzinde de kademeli yükseliş sürdü.

1 lira 23 kuruşluk zammın uygulanması durumunda benzinin litre fiyatı İstanbul Anadolu Yakası’nda yaklaşık 66,79 TL’ye, İstanbul Avrupa Yakası’nda 66,94 TL’ye, Ankara’da 67,91 TL’ye, İzmir’de ise 68,19 TL’ye yükselecek. Zamlı fiyatların gece yarısından sonra istasyon tabelalarına yansıması bekleniyor.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.71 TL

Motorin litre fiyatı: 74.27 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.56 TL

Motorin litre fiyatı: 74.12 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.68 TL

Motorin litre fiyatı: 75.39 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.96 TL

Motorin litre fiyatı: 75.66 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL