Akaryakıta çifte indirim geliyor: Tarih belli oldu
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki oynaklık akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam olarak yansırken, petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ise indirim beklentisini beraberinde getirdi.
Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sözleri tansiyonu düşürerek petrol fiyatlarını anında aşağı çekmişti. Yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarını da düşürdü.
Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre bu gece yarısından geçerli olacak Aydilek "Motorine 3,70 TL, benzine 2,20 TL. İndirimlerin, %75'inin eşel mobil gereği ÖTV iadesi olarak kesilmesi, kalan %25'inin pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. ÖTV kesintisi yapılmayabilir mi? Düşük olasılık." ifadelerini kullandı.
Öte yandan henüz bu gece yarısı benzinin litre fiyatında 1 TL, motorin fiyatlarında da 6 lira 58 kuruşluk dev bir artış yaşandı. Bu fiyat değişimleri, büyükşehirler başta olmak üzere tüm yurtta pompaya yansıdı.
Üç büyük şehirde güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası güncel fiyatları
Benzin: 63.01 TL
Motorin: 77.68 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 62.87 TL
Motorin: 77.54 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 63.99 TL
Motorin: 78.82 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 64.26 TL
Motorin: 79.09 TL
LPG: 30.29 TL