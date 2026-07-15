Akaryakıta çifte zam geliyor! Büyük zam için tarih belli oldu

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. ABD ile İran arasında ateşkesin sona ermesi, Körfez bölgesine yayılan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin belirgin şekilde azalması, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.

Dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin yavaşlaması, uluslararası petrol fiyatlarını yükseltirken, bu gelişmelerin Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarına yeni zamlar olarak yansıması bekleniyor.

Akaryakıta çifte zam kapıda

NTV'de yer alan habere göre 17 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren motorinin litre fiyatına 3,90 TL, benzinin litre fiyatına ise 1 TL zam yapılması bekleniyor.

Zam sonrası benzin ve motorin fiyatı ne kadar olacak?

Beklenen zammın pompaya yansımasıyla birlikte benzin fiyatlarının birçok ilde yeni zirvelere ulaşması öngörülüyor. Buna göre, benzinin litre fiyatının İstanbul'da 65,51 TL'ye, Ankara'da 66,46 TL'ye, İzmir'de 66,75 TL'ye, doğu illerinde ise 68,10 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Beklenen fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da 73,86 TL, Ankara'da 74,97 TL, İzmir'de 75,24 TL ve doğu illerinde yaklaşık 76,70 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.