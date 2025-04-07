Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi yolda

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel tarifeleri açıkladığı 7 Nisan tarihinde, dünya genelindeki borsalarda büyük düşüşler yaşandı. Hisse senetlerinin yanı sıra emtia ve kripto paralarda da önemli fiyat dalgalanmaları görüldü. Bu süreçte, petrol fiyatları 63 dolara gerileyerek son 4 yılın en düşük seviyesine indi.

Benzinde beklenen indirim 2,5 lira seviyesinde

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün akaryakıt sektörüne yönelik etkileri merak edilirken, sektör temsilcileri mevcut tarifeler üzerinden motorine 3 liranın üzerinde indirim yapılmasının beklendiğini aktardı. Benzinde ise beklenen indirim 2,5 lira seviyesinde.

Motorinde indirim beklentisi 3 TL civarında

İris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Motorinde indirim beklentisi 3 TL civarında, şu anki fiyatlarla' ifadelerini kullanırken, benzer bir indirim benzin için de tarifelere yansıyacak.

Çarşamba gecesi geçerli olması beklenen indirim, aynı zamanda akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihi boyunca tek seferde yapılmış en büyük indirim olarak kayıtlara geçecek.