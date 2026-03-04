  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Akaryakıta dev zam geliyor: Tarih belli oldu
Takip Et

Akaryakıta dev zam geliyor: Tarih belli oldu

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 12.45 TL, benzine ise 3.68 TL bir zam bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akaryakıta dev zam geliyor: Tarih belli oldu
Takip Et

Orta Doğu’da tırmanan füze gerilimi, Türkiye’de araç sahipleri ve lojistik sektörünü doğrudan etkileyen ekonomik bir baskıya dönüştü. Küresel brent petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek tek kalemde artış ihtimalini gündeme taşıdı.

Enerji sektörü kaynaklarından sızan son bilgilere göre, 5 Mart Perşembe saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzere:

Motorine (Dizel): 12 Lira 45 Kuruş

Benzine: 3 Lira 68 Kuruş zam yapılması kesinleşti.

Güncel akaryakıt fiyatları;

An itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında ortalama 60.40 TL olan motorinin litresi, zammın ardından 72.85 TL'ye fırlayacak. Ankara'da 73.95 TL'ye, Doğu Anadolu'daki illerde ise (örneğin Hakkari'de) 75.68 TL'ye ulaşacak. 

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 58,40 lira
Motorin: 60,40 lira
LPG: 30,29 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 58,24 lira
Motorin: 60,24 lira
LPG: 29,69 lira

Ankara

Benzin: 59,34 lira
Motorin: 61,50 lira
LPG: 30,17 lira

İzmir

Benzin: 59,62 lira
Motorin: 61,77 lira
LPG: 30,09 lira

Bakan Bayraktar: Türkiye Petrolleri ile Eti Maden, Kanada'ya yatırım yapabilirBakan Bayraktar: Türkiye Petrolleri ile Eti Maden, Kanada'ya yatırım yapabilirEnerji

 

Celal Kadooğlu: 'Ortadoğu’ya ihracatta navlun ücretleri 4-5 kat arttı'Celal Kadooğlu: 'Ortadoğu’ya ihracatta navlun ücretleri 4-5 kat arttı'Ekonomi

 