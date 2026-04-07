Akaryakıta dev zam geliyor: Tarih belli oldu
Enerji piyasalarında yaşanan dalgalanma, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yükseliş olarak yansımayı sürdürüyor. Buna göre akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine gece yarısından itibaren 7 lira 80 kuruş, benzine ise 60 kuruş zam yapılacağı bildirildi.
Orta Doğu’da artan gerilimin etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren hem benzin hem de motorin fiyatlarında yeni bir artış bekleniyor.
Motorin 90 TL sınırına yaklaşmış olacak
Geçtiğimiz hafta peş peşe gelen zamlarla birlikte bazı illerde 80 TL barajını aşan motorin, bu gece yapılacak yeni artışla beraber tarihi bir seviyeye ulaşacak. Litre fiyatına yansıyacak 7,80 TL’lik dev zamla birlikte, motorin fiyatları Türkiye tarihinde ilk kez 90 TL sınırına yaklaşmış olacak.
Benzin fiyatlarında ise hesaplanan artış miktarı daha yüksek olmasına rağmen, Eşel Mobil Sistemi devreye girdi. Normal şartlarda 2,29 TL olması beklenen zam oranının, ÖTV ayarlamasıyla birlikte pompaya sadece 60 kuruş olarak yansıtılacağı öğrenildi.
Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.60 TL
Motorin litre fiyatı: 77.47 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.45 TL
Motorin litre fiyatı: 77.32 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.57 TL
Motorin litre fiyatı: 78.60 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.85 TL
Motorin litre fiyatı: 78.87 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL