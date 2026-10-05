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Akaryakıta indirim bekleniyor: İşte 5 Ekim güncel fiyatlar

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.

Haber Merkezi
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Akaryakıta indirim bekleniyor: İşte 5 Ekim güncel fiyatlar
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Petrol fiyatları gerileme gösterdi. Petroldeki düşüş akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde litre başına 4,95 lira indirim bekleniyor.

NTV'nin aktardığına göre, indirim tutarı saat 16:00 sıralarında netleşecek. Öte yandan, 5 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.60 TL

Motorin litre fiyatı: 95.00 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.50 TL

Motorin litre fiyatı: 94.90 TL

LPG litre fiyatı: 40.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.60 TL

Motorin litre fiyatı: 96.10 TL

LPG litre fiyatı: 41.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.90 TL

Motorin litre fiyatı: 96.40 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

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