Akaryakıta ÖTV zammı: Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında artış bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarında bugün için tabela değişikliği beklenmiyor. Ancak temmuz ayında yürürlüğe girecek otomatik ÖTV güncellemesi, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni artışlara yol açacak.

Akaryakıt ürünlerinde maktu ÖTV tutarları, her yıl ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranına göre yeniden belirleniyor.

Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saraçoğlu'nun aktardığına göre, Temmuz 2026 için yapılan hesaplamalara göre ÖTV kaynaklı artışın benzinde litre başına 2,66 TL, motorinde 2,84 TL, LPG’de ise 1,22 TL olması bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar yükselebilir

Güncel pompa fiyatlarına göre İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 62,29 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen 2,66 TL’lik ÖTV artışının doğrudan yansıması halinde benzinin litresi yaklaşık 64,95 TL’ye çıkacak.

İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzinin litresi 62,11 TL. ÖTV artışı sonrası bu rakamın yaklaşık 64,77 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Ankara’da 63,23 TL olan benzinin litresi yaklaşık 65,89 TL’ye, İzmir’de 63,50 TL olan benzinin litresi ise yaklaşık 66,16 TL’ye çıkabilir.

Motorinde ÖTV artışı beklentisi

Temmuz ayında beklenen ÖTV artışıyla birlikte motorin fiyatlarında yükseliş öngörülüyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litresi 64,57 TL seviyesinden yaklaşık 67,41 TL’ye çıkabilir. İstanbul Anadolu Yakası’nda 64,39 TL olan fiyatın 67,23 TL’ye, Ankara’da 65,64 TL’den 68,48 TL’ye, İzmir’de ise 65,92 TL’den 68,76 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

LPG’de artış 1,22 TL bekleniyor

LPG’de beklenen ÖTV artışı litre başına 1,22 TL olarak hesaplanıyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda 31,99 TL olan LPG’nin litresi artış sonrası yaklaşık 33,21 TL’ye çıkabilir. İstanbul Anadolu Yakası’nda ise 31,39 TL olan LPG fiyatı yaklaşık 32,61 TL’ye yükselebilir. Ankara’da LPG’nin litresi 31,97 TL’den 33,19 TL’ye, İzmir’de ise 31,79 TL’den 33,01 TL’ye yaklaşacak.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.29 TL

Motorin litre fiyatı: 64.57 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.11 TL

Motorin litre fiyatı: 64.39 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.23 TL

Motorin litre fiyatı: 65.64 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.50 TL

Motorin litre fiyatı: 65.92 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL