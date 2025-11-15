Akaryakıta zam geldi mi (15 Kasım 2025)? Benzin, LPG, dizel litresi kaç TL oldu? sorusu merak ediliyor. Aracı olan vatandaşlar fiyatlar zamlanmadan depolarını doldurmak istiyor.

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ (15 KASIM 2025)?

Araç sahipleri için bu sabah itibarıyla gelen haberler, yakıt fiyatlarında önemli bir artışı işaret ediyor. Türkiye genelinde, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki kırılganlık nedeniyle benzin litre fiyatına yaklaşık 1 TL 30 kuruşluk zam yapıldı.

Özellikle büyükşehirlerdeki istasyonlardaki pompalar bu yeni fiyatları yansıtmaya başladı. Örneğin, İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 54,89 TL düzeyine yükseldi; motorin ise 57,63 TL seviyesinde.

Zam kararı, dağıtım firmalarının maliyet artışlarını ve döviz bazlı girdilerin yükselmesini gerekçe gösterdi. Bu gelişme, özellikle günlük kullanımda yakıt maliyetini önemli ölçüde artıracak gibi görünüyor. Kullanıcıların, farklı şehirlerdeki istasyonları karşılaştırmaları ve ihtiyaçlarını planlarken bu zam etkisini hesaba katmaları öneriliyor.

Şehir-şehir güncel yakıt fiyatlarına dair bazı örnekler şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 54,89 TL, Motorin 57,63 TL, LPG 27,71 TL.

İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 54,73 TL, Motorin 57,49 TL, LPG 27,08 TL.

Ankara: Benzin 55,76 TL, Motorin 58,65 TL, LPG 27,60 TL.

İzmir: Benzin 56,09 TL, Motorin 58,99 TL, LPG 27,53 TL.

BENZİN, LPG, DİZEL LİTRESİ KAÇ TL OLDU?

Adana’da benzin litresi 56,60 TL, motorin ise 59,51 TL seviyesinde.

Adıyaman’da benzin 56,94 TL, motorin 59,88 TL olarak görülüyor.

Afyonkarahisar’da benzinin litresi 56,82 TL, motorinin litresi 59,81 TL.

Ağrı’da benzin 57,09 TL’ye, motorin 60,01 TL’ye kadar çıkıyor.

Amasya’da benzin 56,36 TL, motorin 59,26 TL.

Ankara’da benzin fiyatı 55,71 TL iken motorin 58,62 TL.

Antalya’da benzin 56,97 TL’den, motorin 59,93 TL’den satılıyor.

Artvin’de benzin 56,66 TL, motorin 59,56 TL.

Aydın’da benzin 56,26 TL, motorin 59,17 TL. Balıkesir’de benzin 56,36 TL, motorin 59,28 TL.

Bursa’da benzin 55,85 TL, motorin 58,57 TL.

Çanakkale’de benzin 56,42 TL, motorin 59,32 TL.

Çorum’da benzin 56,37 TL, motorin 59,26 TL.

Denizli’de benzin 56,49 TL, motorin 59,43 TL.

Diyarbakır’da benzin 57,03 TL, motorin 59,99 TL.

Eskişehir’de benzin 56,04 TL, motorin 58,76 TL.

Gaziantep’te benzin 56,74 TL, motorin 59,64 TL.

Hatay’da benzin 56,47 TL, motorin 59,40 TL.

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 54,85 TL, motorin 57,59 TL iken, İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin 54,70 TL, motorin 57,47 TL.

İzmir’de benzin 56,05 TL, motorin 58,96 TL.

Kocaeli’de benzin 55,21 TL, motorin 57,93 TL.

Konya’da benzin 56,78 TL, motorin 59,80 TL.

Malatya’da benzin 56,94 TL, motorin 59,87 TL.

Manisa’da benzin 56,13 TL, motorin 59,03 TL.

Mersin’de benzin 56,59 TL, motorin 59,50 TL.

Muğla’da benzin 56,53 TL, motorin 59,46 TL.

Şanlıurfa’da benzin 56,92 TL, motorin 59,85 TL.

Van’da benzinin litresi 57,15 TL, motorinin litresi 60,04 TL.

Zonguldak’ta ise benzin 56,04 TL, motorin 58,76 TL seviyesinde.