Akaryakıtta beklenen dev zam iptal edildi

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Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yapılması beklenen yüksek tutarlı zamdan vazgeçildi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yurt dışı piyasalardan kaynaklanan fiyat artışı nedeniyle motorine 5,14 TL, benzine ise 1,50 TL zam yapılması bekleniyordu. Ancak gün içinde uluslararası piyasalardaki fiyatlamanın değişmesiyle zam ihtiyacı ortadan kalktı

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, sektör kaynakları ilerleyen saatlerde ÖTV’ye ilişkin yeni bir karar alınabileceğine işaret etti.

Fiyatların rekor seviyeye çıkması bekleniyordu

Özellikle motorin fiyatında beklenen artış dikkat çekmişti. Yurt dışı ürün fiyatlarında oluşan maliyet nedeniyle motorinde pompaya 5,14 TL zam yansıması öngörülüyordu. Söz konusu artış gerçekleşseydi motorin fiyatları birçok kentte yeni rekor seviyelere yaklaşacaktı.