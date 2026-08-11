Akaryakıtta beklenen dev zam iptal edildi
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Motorine 5,14 TL, benzine ise 1,50 TL olarak yansıması beklenen zamların bu gece yarısı uygulanmayacağı belirtildi.
Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yapılması beklenen yüksek tutarlı zamdan vazgeçildi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yurt dışı piyasalardan kaynaklanan fiyat artışı nedeniyle motorine 5,14 TL, benzine ise 1,50 TL zam yapılması bekleniyordu. Ancak gün içinde uluslararası piyasalardaki fiyatlamanın değişmesiyle zam ihtiyacı ortadan kalktı
Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, sektör kaynakları ilerleyen saatlerde ÖTV’ye ilişkin yeni bir karar alınabileceğine işaret etti.
Fiyatların rekor seviyeye çıkması bekleniyordu
Özellikle motorin fiyatında beklenen artış dikkat çekmişti. Yurt dışı ürün fiyatlarında oluşan maliyet nedeniyle motorinde pompaya 5,14 TL zam yansıması öngörülüyordu. Söz konusu artış gerçekleşseydi motorin fiyatları birçok kentte yeni rekor seviyelere yaklaşacaktı.