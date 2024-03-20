Akaryakıtta fiyat değişti: Benzin ve motorine büyük zam! (20 Mart akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dövizdeki artışla birlikte akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Benzin ve motorine gelen büyük zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. 20 Mart 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dövizdeki artışla birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını merak ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,18 dolara kadar yükseldi. Fiyatlardaki hareketlilikte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler etkili oldu.
Benzin grubunda 21 Mart 2024'tan itibaren geçirli olmak üzere 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 42,08 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,83 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 41,99 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,90 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,83 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,71 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı: 43,04 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,91 TL