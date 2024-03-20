Akaryakıtta fiyat değişti: Benzin ve motorine büyük zam! (20 Mart akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dövizdeki artışla birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını merak ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​87,18 dolara kadar yükseldi. Fiyatlardaki hareketlilikte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler etkili oldu.

Benzin grubunda 21 Mart 2024'tan itibaren geçirli olmak üzere 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 42,08 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,83 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 41,99 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,90 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,83 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,71 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 43,04 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,91 TL