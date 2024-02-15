Akaryakıtta fiyat değişti: Benzine büyük zam (15 Şubat güncel akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki, 15 Şubat 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Benzin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 TL'lik zam geldi.
Motorine geçtiğimiz günlerde gelen zammın pompa satış fiyatlarına yansımasıyla litre fiyatı 45 TL'yi aştı. Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 44,35 liraya, Ankara'da 45,13 liraya ve İzmir'de 45,35 liraya yükseldi.
Zammın ardından benzin fiyatları şu şekilde:
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 41.13 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 41.22 TL
Ankara'da benzin fiyatı: 41.92 TL
İzmir'de benzin fiyatı: 42.13 TL