Akaryakıtta fiyat değişti: Benzine büyük zam (15 Şubat güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Benzin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 TL'lik zam geldi.

Motorine geçtiğimiz günlerde gelen zammın pompa satış fiyatlarına yansımasıyla litre fiyatı 45 TL'yi aştı. Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 44,35 liraya, Ankara'da 45,13 liraya ve İzmir'de 45,35 liraya yükseldi.

Zammın ardından benzin fiyatları şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 41.13 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 41.22 TL

Ankara'da benzin fiyatı: 41.92 TL

İzmir'de benzin fiyatı: 42.13 TL