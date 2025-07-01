Akaryakıtta haksız rekabet kavgası

Akaryakıt sektöründe en temel sorunun bankaların uyguladığı yüksek kredi kartı komisyonları ve normal fiyatın çok altında akaryakıt satan istasyonlar olduğunu söyleyen Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Samsun Şube Başkanı Zafer Güler,” Sektörümüz bugün bu iki önemli büyük sorunun ortasında adeta yaşam savaşı veriyor “diye konuştu.

Akaryakıt bayilerinin bankalara yüzde 3,5 gibi oranlarda komisyon ödediğine dikkat çeken Güler, kar marjlarından kesilen kredi kartı komisyonlarının kaldırılması veya en makul seviyelere düşürülmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

” Bankaların komisyonları bizi yıkıyor. Çünkü komisyonlar çok yüksek. Bugün kredi kartından alınan komisyon yüzde 3,5 yüksek bir meblağ. Sadece devlet bankaları 2.39’a kadar indirdi. Düşük kar marjıyla çalışan bayilerin yüzde bu oranda kredi kartı komisyonu vermesi, altından kalkabilecekleri bir durum değil. Şuanda 1.350 dolayında kapalı istasyon var. Yani sektörde kapanmalar. Yani buğun aldığımız her 100 liranın 3 lirası bankaya gidiyor. Biz bunu vatandaştan alamıyoruz. Bunun yanında personel ve SSK gideri yanında istasyonların ücretsiz sunduğu tuvalet, elektrik, doğalgaz, hava ve su gibi hizmetler var. Bunlar çok kabul edilebilir limitler değil ama iyi olacak diye bir beklenti içindeyiz. Enflasyonun düşmesini bekliyoruz bunun dışında yapılabilecek bir şey yok. Güneydoğu Bölgesinde birçok istasyon kapalı yazık günah bunlar hep milli servet” dedi.

Bunu açıklamalarını bekliyoruz

Bugün sektörde normal fiyatın 7-8 lira eksiğine yakıt satan istasyonlar bulunduğuna dikkat çeken Zafer Güler, hem devletin kaybına hem de sektörde haksız rekabete neden olan işletmelere karşı mücadele içinde olduklarını söyledi. Güler, “ Maalesef hem kar oranımız düşük deyip hem de nasıl 8 lira eksiğine nasıl mal satıyor. Biz de bunu açıklayın diyoruz. Meslektaşlarımızla ilgili maalesef böyle bir sıkıntımız var. Temel sorun para kazanmamakla ilgili ama yüze 13’e 15’ye yakın ıskontolarla mal verenler olduğu için bu konuda yol alamıyoruz. İndirimli satışların sebebi dağıtıcı firmalardır ” dedi.

Dağıtıcı firmalara dava açıyoruz

Türkiye’de şuan para kazanmadığı için kapanan istasyonlar bulunduğuna dikkat çeken Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, gazetemize yaptığı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“ Şuan sektördeki bu olumsuzluğun üzerine gidiyor, bunları önlemeye çalışıyoruz. Bir de bu ıskontolarla mal satılmaz. İndirimli satışların sebebi tamamen dağıtıcı firmalardır Bunlar bu malı nereden alıyorlar? Nasıl bu fiyata satıyorlar? Anlamış değiliz biz de aynı yerden alıyoruz. Yani bugün yüzde 13-15 ıskontolar söz konusu. Bunların bir türlü önüne geçemiyoruz. Önlemeye çalışıyoruz. Burada devlete de büyük zarar da. Yani bir maliyet var maliyetin altında nasıl mal satılıyor bir bakmak lazım. Biz bu şartlarda mal alamıyoruz onlar bunu nereden nasıl alıyor. Bununla ilgili firmalara dava açacağız. Maliyetin altına satış yapan hangi firma ise olursa olsun dava açacağız. 7-10 lira eksiğine mal satıyorlar. Böyle bir karımız yok bizim. Dağıtıcı firmalara dava açıyoruz. Çünkü diyoruz ki bize vermediğiniz bu fiyata nasıl alıyorsunuz bize bunu anlatın. Nasıl bir maliyet çıkartıyorsunuz. Bugün belki birçok sektörde yangın var ama biz daha çok etkilenen ve mağdur olan kesimiz”