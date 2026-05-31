Akaryakıtta tabela değişecek: Benzin ve motorine indirim geliyor

ABD-İran arasındaki savaşta anlaşma umudunun ortaya çıkması ve İran'dan izin alan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlamasıyla birlikte petrol fiyatları 100 doların altına indi.

Petroldeki düşüşün etkisiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim geliyor.

NTV'de yer alan habere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 5,50 lira, motorine ise 7,25 lira indirim yapılması planlanıyor.

Eşel mobil sistemi nedeniyle benzinde pompaya yansıyacak indirim tutarı 1,38 lira, motorinde ise 1,81 lira olacak.

Benzinin litre fiyatı ne kadar olacak?

Yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da benzin fiyatının 62,94 liraya, Ankara'da 63,91 liraya, İzmir'de 64,19 liraya gerilemesi bekleniyor.