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Akaryakıtta tabela değişecek: Motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. ABD-İran savaşı nedeniyle petrol piyasalarında hızlı yükseliş ve düşüşler yaşanırken, motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Haber Merkezi
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Akaryakıtta tabela değişecek: Motorine indirim geliyor
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Motorine 2,22 TL indirim bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin grubunda 3 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren litre başına 2,22 TL indirim bekleniyor.

İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacak.

Benzinde fiyat değişikliği beklenmiyor

Benzin grubunda ise 2 Ekim 2026 Cuma günü için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorin litre fiyatı ne kadar olacak?

Beklenen indirimin ardından motorinin litre fiyatının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

İstanbul: 94,98 TL
Ankara: 96,08 TL
İzmir: 96,38 TL
Doğu illeri: 97,78 TL

Akaryakıt fiyatlarında nihai değişiklik, petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlerin yanı sıra rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak şekilleniyor.

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