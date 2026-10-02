Akaryakıtta tabela değişecek: Motorine indirim geliyor
Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. ABD-İran savaşı nedeniyle petrol piyasalarında hızlı yükseliş ve düşüşler yaşanırken, motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.
Motorine 2,22 TL indirim bekleniyor
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin grubunda 3 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren litre başına 2,22 TL indirim bekleniyor.
İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacak.
Benzinde fiyat değişikliği beklenmiyor
Benzin grubunda ise 2 Ekim 2026 Cuma günü için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Motorin litre fiyatı ne kadar olacak?
Beklenen indirimin ardından motorinin litre fiyatının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:
İstanbul: 94,98 TL
Ankara: 96,08 TL
İzmir: 96,38 TL
Doğu illeri: 97,78 TL
Akaryakıt fiyatlarında nihai değişiklik, petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlerin yanı sıra rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak şekilleniyor.