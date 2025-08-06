Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim geliyor
Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 1,77 TL indirim bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ederken Motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,77 TL indirim bekleniyor. Benzin grubunda değişiklik öngörülmüyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da benzin 51,31-51,46 TL'den, motorin 53,65-53,77 TL'den satılıyor.
Ankara'da benzin 52,17 TL'den, motorin 54,67 TL'den satılıyor.
İzmir'de benzin 52,50 TL'den, motorin 55,01 TL'den satılıyor.