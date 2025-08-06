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Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim geliyor

Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 1,77 TL indirim bekleniyor.

Haber Merkezi
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Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim geliyor
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Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ederken Motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,77 TL indirim bekleniyor. Benzin grubunda değişiklik öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da benzin 51,31-51,46 TL'den, motorin 53,65-53,77 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 52,17 TL'den, motorin 54,67 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 52,50 TL'den, motorin 55,01 TL'den satılıyor.

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