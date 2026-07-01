Akaryakıtta tabela yine değişecek: Benzine zam geliyor

ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin ardından ilan edilen ateşkesin sık sık ihlal edilmesi, petrol piyasalarında dalgalanmaya neden oldu.

Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişinde şu ana kadar bir aksama yaşanmasa da ateşkesin kalıcılığına ilişkin belirsizlik, petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle benzine zam bekleniyor.

Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına 2 lira 19 kuruş zam gelmesi öngörülüyor.

Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle bu artışın 55 kuruşluk kısmının pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Benzin fiyatı ne kadar olacak?

Zammın ardından benzinin litre fiyatının; İstanbul'da 62,84 liraya, Ankara'da 63,78 liraya, İzmir'de 64,05 liraya, Doğu illerinde ise yaklaşık 65,40 liraya yükselmesi bekleniyor.