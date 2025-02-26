Akaryakıtta tabelalar değişiyor! Motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan fiyat dalgalanmaları akaryakıtta değişikliklere neden oluyor. Bu kez motorinde indirim bekleniyor.

Motorinde tabelalar değişiyor

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,43 TL indirim bekleniyor. Motorinin litresinde geçtiğimiz cumartesi 1,45 TL fiyat artışı yapılmıştı.

Benzine zam var mı?

Fiyat değişikliği motorinde yaşanacak. Benzinde değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da benzin 46,28-46,43 TL, motorin 47,89-48 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 46,97 TL, motorin 48,71 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 47,35 TL, motorin 49,08 TL'den satılıyor.