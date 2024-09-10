  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Akaryakıtta tarife değişti: Motorine indirim geldi
Takip Et

Akaryakıtta tarife değişti: Motorine indirim geldi

Akaryakıt fiyatlarına gelen indirimle birlikte motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 1,50 TL indirim yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akaryakıtta tarife değişti: Motorine indirim geldi
Takip Et

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyor.

Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,50 TL indirim gerçekleşti.

Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzinde geçen hafta cuma günü 1,83 TL indirim yapılmıştı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da benzin 41,40-41,52 TL'den, motorin 43,16-43,23 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 41,85 TL, motorin 43,64 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 42,30 TL, motorin 44,16 TL'den satılıyor.

Dev marka isim ve logo değişikliğine gitti! 'Artık Burger King yok'Dev marka isim ve logo değişikliğine gitti! 'Artık Burger King yok'Gündem

 

 



 

Ekonomi
Sigaraya bir zam daha geldi! Fiyatı 105 TL oldu
Sigaraya bir zam daha geldi! Fiyatı 105 TL oldu
Amasya Şeker Fabrikası pancar alımına başladı
Amasya Şeker Fabrikası pancar alımına başladı
BBVA MENA ve Türkiye Stratejisti Tufan Cömert: Ciddi iyileşme olmazsa 2025'i pas geçebilir
BBVA MENA ve Türkiye Stratejisti Tufan Cömert: Ciddi iyileşme olmazsa 2025'i pas geçebilir
Hazine, 26,1 milyar lira borçlandı
Hazine, 26,1 milyar lira borçlandı
Alarko Holding CEO'su Yıldız'dan enflasyon yorumu: Beklemiyorduk
Alarko Holding CEO'su Yıldız'dan enflasyon yorumu: Beklemiyorduk
Trump’ın seçim şapkası Adıyaman’da üretildi
Trump’ın seçim şapkası Adıyaman’da üretildi