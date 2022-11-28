Akbank emekli promosyonu ne kadar?
Akbank emekli promosyonu, maaşını taşımayı düşünen emekliler tarafından merak ediliyor. Akbank emekli promosyonu olarak SGK emekli maaşını taşıyan müşterilerine 7 bin Türk lirasına varan emekli promosyonu ödüyor.
Akbank emekli promosyonu, henüz emekli maaşını taşımayan emekliler tarafından merak ediliyor. Bankalar ilk etapta eylül ayına kadar belirledikleri emekli promosyonu kampanyasının süresini uzatırken, Akbank emekli promosyonu kampanyası ile müşterilerine 7 bin Türk lirasına varan promosyon ödemesi yapıyor.
Akbank emekli promosyonu kampanyası kapsamında SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyarak 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden müşterilerine 7 bin Türk lirasına kadar promosyon ödemesi yapıyor.
Akbank emekli promosyonu kampanyasına göre, maaş tutarı 3 bin 499 Türk lirasına kadar olanlara 4 bin 200 Türk lirası, 3 bin 500 ile 7 bin 499 Türk lirası kadar olanlara 4 bin 850 Türk lirası, 7 bin 500 ile 9 bin 999 Türk lirası olanlara 6 bin 250 bin Türk lirası, 10 bin Türk lirası ve üzerinde olanlara ise 7 bin Türk lirası promosyon ödemesi yapılıyor.