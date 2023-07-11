Akbank ve EBRD'den afet bölgesi için 90 milyon dolarlık anlaşma

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, deprem bölgesinde finansal sağlığın tesis edilmesi için gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini ekledi.

EBRD ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde Akbank, afet bölgesine 90 milyon dolara kadar kredi kaynağı sağlıyor. Bu finansman, depremden etkilenen illerdeki işletmelerin ve bireylerin kredi ihtiyaçlarına ayrılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige, "Bu proje ile deprem bölgesindeki ekonomileri yeniden inşa etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Köklü ortağımız Akbank aracılığıyla bölgedeki bireylere ve işletmelere işlerini ve hayatlarını yeniden inşa etmeleri için kaynak sağlamaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ise, "EBRD ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz sayesinde Akbank olarak depremden etkilenen bölgedeki müşterilerimize sağladığımız desteği daha da artırarak bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Verilen bilgiye göre, 6 Şubat depremlerinin ilk anlarından itibaren bölge için sorumluluk alan Akbank, bölgenin tekrar kalkınması ve yaşamların yeniden kurulması için yürütülen çalışmalara 650 milyon TL katkı ve müşterilerine 10 milyar TL değerinde bir finansman desteği sağladı.

Akbank, Türkiye’nin ilk sosyal temalı sendikasyon kredisini hayata geçirerek depremden etkilenen dış ticaret işlemlerinin finansmanına 500 milyon dolar destek sunuyor. Bölgede orta ve uzun vadede iyileşme için ise finansal sağlık odaklı çalışmalarının yanı sıra eğitim ve sosyal ihtiyaçlar için de girişimlere imza atıyor.