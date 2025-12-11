Akbank/Gür: 2026'da 2025'ten daha olumlu bir resim görüyoruz

5. Finansın Geleceği Zirvesi, "Bankacılığın Geleceği" paneliyle Turkuvaz Medya Merkezi'nde devam ediyor.

Akbank Genel Müdürü Gür ekim sonu itibarıyla sektörün öz sermaye karlılığının yüzde 25,4 olduğunu, bunun yıllıklandırıldığında yaklaşık yüzde 30 olduğunu söyledi.

Gür, bunun enflasyonun altında bir karlılık olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla temel olarak zaten bankacılık sektörünün yapması gereken, enflasyonun üstünde bir karlılığı yakalayacak ve bunu sürdürülebilir kılacak bir ortam içinde çalışması. Hepimiz şunu biliyoruz, gerçekten de özellikle bugünkü politika seti, makro ihtiyati tedbirler, diğer düzenlemeler, geçici bir süre bankacılık karlılığını hakikaten baskılar durumda. Çünkü sürdürülebilir karlılık, günün sonunda bankacılık sisteminin öz kaynaklarına olumlu katkı yapacağı için ülke ekonomisinin büyümesi açısından vereceğimiz desteği de sürdürülebilir hale getirecektir." açıklamasında bulundu.

"Dönemin 2026'dan itibaren tekrar normalleşeceğini söyleyebilirim"

2026'ya bakıldığında görünen resmin 2025'ten daha olumlu olduğunu kaydeden Gür, bugün Merkez Bankasının bir faiz indirim kararı açıklayacağını ve bunun 2026'ya dönük çok önemli bir adım olacağını dile getirdi.

Gür, "Bu hep birlikte yapmış olduğumuz bir performans. Yani burada reel sektör de, bankacılık sektörü de, finans sektörü de bu politika setine uyum konusunda gerçekten çok sağlam bir destek veriyor. Dolayısıyla da kısa süreli olduğunu düşündüğümüz bu dönemin 2026'dan itibaren tekrar normalleşeceğini söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

2026'da bankacılığın radarında olması gerekenin enflasyonun seyri, faiz indirimlerinin devamı, kredi maliyeti ve günün sonunda verimlilik olduğunu belirten Gür, Türk bankacılık sektörünün kamusuyla, özel sektörüyle, katılım bankalarıyla bir bütün olarak esasında global anlamda sermaye yeterliliği çok yüksek bir yapıda olduğunu bildirdi.

Gür, "Dolayısıyla bütünsel olarak bu resimde eksik olan sürdürülebilir karlılık. O da 2026'dan itibaren daha olumlu katkı yapacak diye düşünüyorum." dedi.