  3. Akbank’tan 50 milyar TL’ye kadar borçlanma yetkisi
Akbank'tan 50 milyar TL'ye kadar borçlanma yetkisi

Akbank, yurtiçinde toplam 50 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

Akbank yurt içinde 50 milyar TL'ye kadar farklı tür ve vadelerde TL cinsi borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdi.

Bankadan KAP'a 3 farklı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankadan KAP'a yapılan açıklamaya göre; Akbank yurtiçinde 10 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı, 30 milyar TL'ye kadar finansman bonosu/tahvil ihracı ve 10 milyar TL'ye kadar yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı için yetki verdi."

 

