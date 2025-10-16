Akbank’tan 50 milyar TL’ye kadar borçlanma yetkisi
Akbank yurt içinde 50 milyar TL'ye kadar farklı tür ve vadelerde TL cinsi borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdi.
Bankadan KAP'a 3 farklı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bankadan KAP'a yapılan açıklamaya göre; Akbank yurtiçinde 10 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı, 30 milyar TL'ye kadar finansman bonosu/tahvil ihracı ve 10 milyar TL'ye kadar yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı için yetki verdi."