Akbank'tan 9 ayda 38 milyar 908 milyon TL net kâr

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, 9 aylık döneme ilişkin bilançosunu açıklayan Akbank, Türk ekonomisine 2 trilyon 224 milyar lira kredi desteği sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, 3'üncü çeyreğin küresel belirsizliklerin devam ettiği ancak yurt içinde finansal istikrarın güç kazandığı bir dönem olarak öne çıktığını belirtti.

Gür, enflasyondaki düşüş eğilimi ve azalan dalgalanmalarla birlikte başlayan faiz indirimlerinin ekonomide yeniden normalleşme sürecinin önünü açtığını vurguladı.

Akbank'ın bu dönemde de Türk ekonomisine desteğini kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizen Gür, 2025'in 9 ayında ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 1 trilyon 747 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 224 milyar lira seviyesine çıkardıklarını aktardı.

Toplam mevduatlarının 2 trilyon 27 milyar liraya, aktiflerinin ise 3 trilyon 231 milyar liraya ulaştığının bilgisini paylaşan Gür, şunları kaydetti:

"Yüzde 19,3 düzeyindeki güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2025 yılının ilk dokuz ayında 9 milyar 658 milyon lira vergi gideri sonrası 38 milyar 908 milyon lira konsolide net kar elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."