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Akbank'tan KOBİ'lere özel yeni kampanya! İşte detaylar...

Akbank, KOBİ'lere yönelik yeni bir kampanya başlattığını açıkladı. Bu kampanya ile KOBİ'ler 15 bin lira değerinde chip para kazanma fırsatına sahip olacaklar. İşte 'KOBİM Kazansın' kampanyasının detayları...

Haber Merkezi
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Akbank'tan KOBİ'lere özel yeni kampanya! İşte detaylar...
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Akbank, KOBİ'lere yönelik yeni bir kampanya olan "KOBİM Kazansın"ı duyurdu. Bu kampanya, Akbank ile ilk kez tanışacak KOBİ'ler ve son 90 gün içinde işlem yapmamış, bankanın aktiflik kriterlerine göre aktif ürünü bulunmayan KOBİ'ler için geçerli.

Kampanya çerçevesinde, KOBİ'ler 15 bin lira değerinde chip para kazanma fırsatı bulacak. Ayrıca, 3 ay boyunca EFT ve havale işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak.

Akbank 'KOBİM Kazansın' kampanyasından nasıl yararlanılır?

Kampanyadan yararlanmak için 1 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında, banka kartı, ticari kredi kartı, ticari artı para, üye iş yeri, mobil, telefon ve diğer ödemeler için otomatik fatura ödeme talimatı, çek karnesi, SGK ödeme talimatı gibi hizmetlerin en az 6'sında sahiplik veya aktiflik sağlanması yeterli olacak.

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, KOBİ'lerin büyüme ve gelişim yolculuklarında yanlarında olmayı, finansal sağlıklarını güçlendirmeyi ve dijitalleşme süreçlerinde onlara rehberlik etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Oğuz, "KOBİM Kazansın" kampanyasıyla KOBİ'lerin finansal ihtiyaçlarını destekleyerek, dijital bankacılık ürünlerinin avantajlarından yararlanmalarını sağladıklarını vurguladı.

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