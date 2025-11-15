Akbaş, “ Denetim ve kontroller daha sağlıklı yapılmalı”

Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarından birinin vergi adaletsizliği olduğunu vurgulayan Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş, “ Biz kimsenin vergi ödememesini savunmuyoruz. Ancak vergilendirme sisteminin adil ve dengeli olması gerektiğini söylüyoruz. Bugün kayıtlı çalışan, dürüst mükelleflerin üzerinde aşırı bir vergi yükü var” dedi.

Türkiye’de vergi denetimlerinin sektörel ve mevsimsel dengesizliklerle yürütüldüğü öne süre TSO Başkanı Akbaş, özellikle yaz sezonunda Sinop’un bir turizm merkezi haline geldiği dönemde yapılan denetimlerden elde edilen sonuçların vergilendirme de bütün bir yıla yayılmasının adil olmadığını savundu. Akbaş, şöyle konuştu:

“ Yaz döneminde turizmin en hareketli döneminde restoranlarda kasa yanına bir vergi memuru koyup günlük ciroyu tespit ediyorlar. Tamam, buna itiraz etmiyoruz ama bu uygulama sadece Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında değil, yılın tamamında yapılmalı. Aynı işletmelere bugün gidin. Kasım’da, Mart’ta da gidin. Siz en yoğun sezonda elde edilen hasılatı 12 aya yayarak vergi hesaplıyorsanız, bu hakkaniyetli bir yaklaşım değildir”

Denetim ne kontroller daha sağlıklı yapılmalı

Benzer uygulamaların kuyumcular gibi diğer sektörlerde de yapıldığını belirten Akbaş, küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu baskı altında ezildiğini belirtti. Türkiye genelinde ekonomik daralmanın ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Akbaş, “Ancak bu daralmadan etkilenmeyen bir kesim de var. Bugün Türkiye’de gayrisafi millî hasıla artıyor deniyor ama bu artış toplumun geneline eşit yansımıyor. Servetin yüzde 40’ı, nüfusun sadece yüzde 2’sinin elinde. Geriye kalan yüzde 98, kalan yüzde 60’ı paylaşmak zorunda. Ama vergi yükü herkese eşit yansıtılıyor” diye konuştu.

Akbaş, özellikle dolaylı vergilerin yüksekliğine ve doğrudan kazanca dayalı vergilendirmede yaşanan tahsilat sorunlarına da değinerek, “Devlet doğrudan kazanç vergilerini tahsil edemediği için, dolaylı vergilerle vatandaşı finanse etmeye çalışıyor. Bu durum hem tüketiciyi hem üreticiyi ciddi biçimde zorluyor” dedi.

Kayıt dışılığı kontrol altına almak zorundayız

Yeni düzenlemelerle birlikte, nüfusu 30 binin üzerinde olan ilçelerdeki işletmelerin basit usul vergilendirme sisteminden çıkarıldığını belirten Salim Akbaş, bu durumun küçük esnafı doğrudan mağdur ettiğini belirtti. Akbaş, “Hiçbir kazancınız olmasa dahi yılda en az 17 bin lira vergi ödüyorsunuz. Bu yük, özellikle gelir seviyesi düşük işletmeler için taşınamaz hale gelmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Vergi sisteminde esas problemin kayıt içinde olanın denetlenmesi değil, kayıt dışının sistem dışı kalması olduğuna dikkat çeken Akbaş, “Kümese giren tavuğu yolmak kolay. Ama esas mesele o kümese girmeyen tavuğu yakalayabilmekte. Biz zaten vergimizi ödüyoruz. Asıl yapılması gereken, sistem dışındaki büyük kayıt dışılığı kontrol altına almak ve yükü adil şekilde paylaştırmaktır” dedi.