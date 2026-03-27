Akde Demir Çelik, 2025’i 1 milyar TL ciro ile kapattı

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri OSB’de 4 bin metrekaresi kapalı, İncesu OSB’de ise 10 bin metrekaresi kapalı alandan oluşan iki ayrı fabrikada hizmet veren Akde Demir Çelik, boru, profil ve sac ticareti ile başladığı sektörde hayata geçirdiği yeni yatırımlarla birlikte üretici konuma geldi.

Akde Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Adem Koç, yıllık 50 bin tondan fazla boru, profil ve sac ticareti yaptıklarını, üretime başlayan yeni fabrika ile birlikte de yıllık 100 bin tondan fazla boru, profil ve dilinmiş sac üretim kapasitesine ulaştıklarını söyledi.

Koç, “Üretimle birlikte hem ihracat hem de ithalata start verdik. Bu yüzden profesyonel bir dış ticaret ekibi de oluşturduk. Bugüne kadar firmamızda ve yatırımımızda hiçbir şekilde kredi kullanmadık. Tüm süreçleri tamamen öz sermayemizle sürdürdük. Bu yaklaşımın firmamızın sürdürülebilirliğine katkı sağladığına inanıyoruz. Ve yine bu anlayışla düzenli yatırımlar yaparak sürekli yenileneceğiz, teknolojiyi takip edeceğiz” dedi. 2025 yılı ve 2026 hedefleriyle ilgili bilgiler de paylaşan Adem Koç, “2025 yılını 1 milyar TL’lik ciroyla kapattık. 2026 yılında ise 1 milyar 750 milyon TL’lik bir ciro hedefliyoruz” diye konuştu.

Oluşacak talebe hazırlık gireceğiz

Ekonomik şartların yeni yatırımları zayıflattığı bir dönemde gelecek ihtiyaçları iyi gözlemledikleri için üretim kısmında yatırım yapma kararı aldıklarını söyleyen Adem Koç, şöyle konuştu: “Yatırım ortamının durgunluğunu biliyoruz ama geleceği de iyi gözlemlemek gerekiyor. Ekonomik şartlar değişecek ve piyasa muhakkak açılacak. Talep de artacak. Bizde, oluşacak bu talebe hazırlıklı girmek için hem üretim tarafında yatırımlar yaptık hem de kendimizi güncelleyen teknolojilere odaklandık. Bunun için sadece maddi anlamda yatırım yapmıyoruz. Aynı zamanda iş bağlantılarımızı geliştirmeyi de önemsiyoruz.”

“Demir çelik sektörünü gelecekte bekleyen riskleri de görüyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerine ihracat kısmında yasal yaptırımlara da hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu kapsamda biz demir çeliği cevherden değil, geri dönüşümden elde ederek sürdürülebilirlik ekseninde de hareket edeceğiz. Ayrıca makine yatırımlarımızda da aynı düşünceyle hareket ederek çağın gereklerine uygun bir anlayışla firmamızı büyüteceğiz”.