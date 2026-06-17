Akdeniz ve Ege GİAD’lar ticaret köprüsü kurdu

FİKRİ CİNOKUR

Denizli’de gerçekleştirilen etkinlikte, ANTGİAD ve DEGİAD üyeleri birebir görüşmeler yaparak faaliyet alanlarını, yatırım planlarını ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, “Ege ve Akdeniz, Türkiye ekonomisinin en dinamik üretim ve ticaret havzaları arasında yer alıyor. Denizli’nin üretim gücü, sanayi kültürü ve ihracat deneyimi ile Antalya’nın turizm, tarım, hizmet sektörü ve uluslararası ticaret potansiyeli bir araya geldiğinde çok değerli sinerjiler ortaya çıkıyor. Biz bu buluşmayı iki güçlü ekonomik ekosistemin birbirine kenetlenmesi olarak görüyoruz” dedi.