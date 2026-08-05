Akdeniz'de mikroplastik alarmı: 23 işletmeye milyonluk ceza kesildi

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Bakanlık ekiplerinin 1 Temmuz’dan itibaren yürüttüğü seri denetimler Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla’da yoğunlaştırıldı. İl müdürlüklerinin kontrollerine ek olarak Bakanlığın merkez teşkilatı denetim ekipleri de Adana ve Mersin’de atık geri dönüşüm tesisleri ile atık su arıtma tesislerinde inceleme başlattı.

7 tesise 20,7 milyon TL ceza

Akdeniz kıyılarında mikroplastik kirliliği iddiaları üzerine denetimler artırıldı. Kirletici vasfı yüksek olduğu değerlendirilen 142 tesis denetim planlamasına alındı. Bu kapsamda 27 Temmuz’dan bu yana 39 denetim gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) bağlı Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi’nde yapılan kontrolde, atık suların bir bölümünün arıtma tesisine alınmadan ve arıtma prosesinden geçirilmeden deşarj edildiği tespit edildi.

Aynı tesise geçen yıl da benzer ihlal nedeniyle ceza kesildiği belirtilirken, ASKİ’ye bu kez 5 milyon 874 bin lira idari para cezası verildi.

Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi’nin de aralarında bulunduğu, çevre mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 7 işletmeye toplam 20 milyon 732 bin lira ceza uygulandı. Bakanlık, bölgede denetimlerin sürdüğünü bildirdi.