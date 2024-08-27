Akdenizli demir-çelik ihracatçıları dört haneli artış yakaladı

MERSİN/EKONOMİ

Türkiye’nin temmuz ayı ihracatı yüzde 13,8’lik artışla 22,5 milyar dolar oldu. Bu ayda Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü yüzde 12 artışla 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, çelik sektörü yüzde 23,9’luk artışla 1,4 milyar dolarlık ihracat yaptı. İki sektör, Türkiye’nin temmuz ayı ihracatının yüzde 11,3’lük kısmını üstlendi.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) verilerine göre; demir ve demir dışı metaller sektörü geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 25,9’luk artışla 67 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 170,6’lık rekor artışla 259 milyon dolar oldu.

“Başarımızı yılsonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz”

İhracat verilerini değerlendiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, 2024 yılının başından bu yana çelik ihracatındaki ivmenin çift haneli büyümelerle devam ettiğini söyledi. Üretim hacmi ve talepteki artışın ihracata olumlu yansıdığını vurgulayan Tosyalı, “Demir ve demir dışı metaller sektörümüzde yılın ikinci yarısına pozitif başladık. Geri gelen canlılığın yılsonuna kadar istikrarlı şekilde ilerlemesini ümit ediyoruz. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan demir-çelik endüstrisinin ülke ihracatına katkısı devam edecek. ADMİB üyesi firmalarımız hem sektör hem ülke geneli ortalamasının üzerinde ihracat başarısı sağladı. Akdeniz Bölgesi olarak ülke ekonomimize daha fazla katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

İlk 10 pazarın tamamında artış var

Temmuz ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında en başarılı olduğu ülke 198 milyon dolarla Almanya oldu. ADMİB’in ise 42 milyon dolarla bu dönemde en başarılı olduğu İtalya’yı sırasıyla; 38 milyon dolarla İspanya ve 22,5 milyon dolarla Portekiz takip etti. İlk 10 pazarın tamamına ihracat artışları sağlandı. Portekiz’de yüzde 3 bin 669, İspanya’da yüzde 2 bin 188, Ukrayna’da yüzde bin 523, Yunanistan’da yüzde bin 322’lik rekor artışlar sağlandı.