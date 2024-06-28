Akdenizli demir-çelik ihracatçısı ilk 5 ayda 1 milyar dolar eşiğini geçti

MERSİN/EKONOMİ

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Başkanı Fuat Tosyalı, birliğin ihracat performansını değerlendirdi. Mayıs ayındaki demir ve demir dışı metal ihracatının yüzde 2,2 artışla 71 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiğini belirten Tosyalı, çelik ihracatının ise yüzde 59,4’lük rekor artışla 198 milyon dolara ulaştığını söyledi. İki sektörden yapılan ihracatın ortalama yüzde 39 arttığına dikkat çeken Tosyalı, “Ocak-Mayıs döneminde ise demir ve demir dışı metaller sektöründen yapılan ihracat yüzde 6,9 azalışla 312 milyon, çelik sektöründen yapılan ihracat da yüzde 46,9 artışla 782 milyon dolar oldu. Bölgemizdeki demir-çelik sektörü ihracatı bu dönemde toplam yüzde 26’lık artışla 1,1 milyar dolara ulaştı. Mayısta 32 milyon dolarlık satımla ilk sıraya yerleşen İtalya’yı, 28 milyon dolarla Mısır, 26 milyon dolarla Romanya takip etti. İlk 10 pazarın 8’inde ihracat artışları sağlanırken, dört ülkeye yapılan ihracatta üç haneli büyüme oranları kaydedildi. En fazla artış yüzde 395’le İtalya’ya, yüzde 324’le ABD’ye, yüzde 321’le Romanya’ya, yüzde 163’le İspanya’ya yapılan ihracatta elde edildi” dedi.

Talep devam edecek, ihracata katkı sürecek

Mayısta Türkiye geneli sektör ihracatının miktar bazında yüzde 39, ADMİB ihracatının ise yüzde 84 arttığını bildiren Tosyalı, “Siparişlerdeki artışlardan memnunuz. Talebin aynı ivmeyle devam edeceğini düşünüyoruz. Çelik ihracatında yılbaşından bu yana gösterdiğimiz başarılı performansı aynı istikrarla yılsonuna kadar taşıyacağımızı öngörüyoruz. Demir ve demir dışı metallerde ise Türkiye genelinde mayıs ayı ihracatımızın büyüme kaydetmesi, sektör için yılın geri kalanı adına umut verdi. Türkiye ihracatının önemli sacayaklarından olan iki sektörümüz de yılın ikinci yarısından itibaren daha güçlü ihracat rakamlarıyla ülke ihracatımıza önemli bir destek sağlayacak” diye konuştu.