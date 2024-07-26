Akdenizli demir-çelik ihracatçısının 6 aylık performansı 1,4 milyar dolara yaklaştı

MERSİN/EKONOMİ

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden (AKİB) yapılan ihracat rakamları incelendiğinde, demir ve demir dışı metaller ihracatı haziran ayında yüzde 23,7 düşüşle 49 milyon dolar, çelik ihracatı yüzde 61,6’lık rekor artışla 229 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında ise demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 9,6 azalışla 360 milyon, çelik ihracatı yüzde 50 artışla 1 milyar dolar oldu. Akdeniz’den yapılan demir-çelik ihracatının Ocak-Haziran döneminde yüzde 28’lik artışla 1,4 milyar dolara yaklaştığını açıklayan Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nden (ADMİB) Başkanı Fuat Tosyalı, sektörün ilk yarı performansını değerlendirdi.

2024’e ihracat, tonaj ve ciro bazında pozitif hedeflerle başladıklarını dile getiren Tosyalı, genel anlamda hedeflere ulaştıklarını söyledi. Çelikte üzerinde durdukları yeniden yükseliş trendinin gerçekleştiğini dile getiren Tosyalı, “Demir ve demir dışı metallerde ise dünya genelinde süren talep daralması devam ediyor. Sektörümüzün yılın ikinci yarısında, ilk yarıya nazaran daha başarılı performans sergileyeceğine inanıyoruz. Çelik sektörümüzde ise artan talebi karşılayarak yılın ikinci yarısını, ilk yarının üzerinde bir büyüme ile tamamlayarak ülke ihracatımıza maksimum katkıyı sağlamak niyetindeyiz. Firmalarımızın AB Yeşil Mutabakatı süreci için gösterdiği ciddi hazırlık ve yatırımların karşılığını almaktayız. Küresel boyutta yaşanan zorlukların olduğu bu süreçte, firmalarımızı küresel rekabette ileriye taşıyacak, sürdürülebilirliği sağlayacak üretim ve yatırımlara da aralıksız devam ediyoruz. Amacımız sadece bu yıl değil, bundan sonraki yıllara da en iyi şekilde hazırlanarak ulaşabileceğimiz en üst seviyede ihracatı gerçekleştirebilmektir” dedi.