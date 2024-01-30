Akfen Holding iştiraklerinde yeni halka arzlar hedefliyor

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Selim Akın, 2024 ve 2025'te çeşitli alanlarda 910 milyon dolarlık yatırımı hayata geçireceklerini belirterek, "Bu yıl içinde de diğer iştirak ya da bağlı ortaklıklarımızda da kurumsal aksiyonlar almayı planlıyoruz. Bu kapsamda uygun pencereler açıldığında borç ve sermaye piyasalarında arzlar düşünüyor, paydaş kitlemizi genişletmeyi planlıyoruz" diye konuştu.



Akın, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA'ya yaptığı açıklamada, Akfen Holding olarak faaliyet gösterdikleri geniş sektör yelpazesi içerisinde yenilenebilir enerji, liman işletmeciliği, madencilik ve turizm sektörlerindeki yatırım planlarının, Türkiye'nin yatırıma dayalı ekonomik yapılanmasında önemli bir rol oynamaya devam ettiğini belirtti. Akın, "2024 yılında grup olarak elimizdeki mevcut yatırımlara başlanmasına, devam edenlerin ise bitirilmesine odaklanacağız. Bu yatırımların finansmanı ile ilgili olarak ilk adımları 2023 sonuna doğru atmış olduk. Özellikle gayrimenkul yatırımı tarafında Akfen GYO'da yaptığımız bedelli sermaye artırım süreci, bu yatırımların finansmanı konusunda bize bir imkan sağlamış olacak” dedi.

Halka arza 23 kat talep gelmişti

Ekonomideki iyileşmeye paralel şekilde devam ettikleri yatırımlarına yenilerini ekleyeceklerini dile getiren Akın, şunları kaydetti: "Bizim daha önceden belirlediğimiz ancak ekonomik duruma göre revize ettiğimiz yatırım planlarımızda bir aksama olmayacak. 2023 yılı içerisinde Mersin Limanı, Acacia Maden İşletmeleri, Akfen Yenilenebilir Enerji ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketlerimizin öncülüğünde önemli yatırımlarımızı tamamladık. Belirsizliklerin zirve yaptığı son 2 yılda 260 milyon dolarlık yatırım yaptık. 2024 ve 2025 yıllarında da yine yatırımlarımıza ara vermeyeceğiz ve çeşitli alanlarda 910 milyon dolarlık yatırımı hayata geçireceğiz." Akın, geçen yıl Akfen Yenilenebilir Enerji’nin halka arzını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, güçlü finansal tablolarıyla tamamı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan, Türkiye'nin çeşitli coğrafi bölgelerine dağılmış genç ve temiz enerji portföylerine yerli ve yabancı yatırımcının ilgisinin çok büyük olduğunu, 442 bin 795 yatırımcının 76 milyar liralık talep oluşturduğunu, toplam talebin halka arzda tahsis edilen 3.3 milyar liranın 23 katına ulaştığını söyledi.

2024 yılında tamamlanacak yatırımlar

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin, sürdürülebilir ve temiz enerjinin öneminin tüm dünyada arttığı bir dönemde yeşil enerji yatırımlarını hızlandırdığını belirten Akın, bu kapsamda faaliyette olan rüzgar enerjisi santrali (RES) alanlarında hibrit enerji santrallerinin yapımına başladıklarını, rüzgarda da kapasite artışı yaptıklarını söyledi. 66,25 megavat hibrit güneş enerji santrali ve 92,4 megavat ilave rüzgar yatırımlarını hayata geçirip şu anda 699 megavat olan kurulu güçlerini 860 megavata yükselteceklerini dile getiren Akın, şu bilgileri verdi: "Akfen GYO olarak şu anda yapımına devam ettiğimiz Söğütlüçeşme Tren İstasyonu Viyadük Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi projemizdeki alanı Türkiye'de ilk olacak bir konseptle yeme-içme merkezi haline dönüştüreceğiz. Yine Akfen GYO çatısı altında Bodrum Yalıkavak Villa Projesi ve Kıyıkışlacık Turizm Projesi gibi yatırımlarımız devam ederken, İstanbul'da Tuzla ve Ankara'da da Esenboğa'daki yeni otel yatırımlarımız da tamamlanacak."

Mersin Uluslararası Limanı'nda 451 milyon dolarlık yatırım

Selim Akın, son 2 yılda ortaklarıyla beraber 111 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdikleri Mersin Uluslararası Limanı'nda gelecek 2 senede Türkiye'nin en büyük yatırımlarından birisi olarak öne çıkacak 451 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceklerini söyledi. Kastamonu Hanönü'ndeki Acacia Bakır Madeni'nde bugüne kadar 68,5 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve gelecek 2 yılda 17 milyon dolarlık yeni yatırıma daha imza atacaklarını kaydeden Akın, "Tüm bunlarla birlikte şirketimizin ruhuna uygun olarak yatırımlarda yeni fırsatlar aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.