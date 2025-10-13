Akfen/Akın: Terminal Kadıköy’e yatırım için önce insanı buldum

Her yıl Türkiye'nin önde gelen 250 iş liderini ve akademisyenini buluşturan Dönüşen Liderlik Zirvesi’nin 4’üncüsü gerçekleştirildi. Zirve, EKONOMİ Gazetesi'nin ev sahipliğinde PwC’nin iş birliğinde, Sabancı Holding'in ana sponsorluğunda 9-11 Ekim tarihlerinde Elite World Grand Sapanca’da düzenlendi. “Yarının Belirsizliğinde Bugünü Kazanmak” temasıyla bir araya gelen ekonomi dünyası, belirsizlik kavramını, belirsizliğin içinde yönetimi, yeni dünyanın yeni iş modellerini masaya yatırdı.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın Geleceğin yaşamını inşa etmek başlıklı Keynote oturumunda EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın sorularını yanıtladı ve Terminal Kadıköy projesini anlattı.

Proje kendisine geldiğinde önce kalabalığı gördüğünü, bundan çok etkilendiğini vurgulayan Akın, “Son projeyi şöyle anlatayım. Orada ne bulduğumu sorarsanız; insanı buldum” dedi. Projede lokasyon ve o lokasyonda yürüyen insan sayısının çok önemli olduğunu söyleyen Akın, “Söğütlüçeşme, metrobüsün son durağı, Marmaray’ın önemli bir durağı ve ayrıca hızlı tren istasyonu burada. Günde 100 bin kişi geçiyor. Futbol açısından da çok önemli olan Fenerbahçe’nin stadının hemen yanında. Burası gerçekten sosyal anlamda kesişme noktası” dedi.

Proje sosyal bir merkeze dönüştü

Önceki planlarda merkezde otel varken projeyi değiştirip Kadıköy Belediyesi ile iş birliği yaptıklarını belirten Akın, “AVM’lere yönelik tepkiyi gözetip yeme-içme alanlarını merkeze aldık. Avrupa’da benzeri olmayan bu konsept, yüksek gelirliyi çekecek kaliteyi korurken orta gelir için erişilebilir fiyat politikasıyla konumlandı. Kapalı alanda aynı anda 2.500 kişinin derbi, milli maç, Formula 1 veya tenis izleyebildiği bir spor alanı kuruldu. Ayakta 1.500 kişinin konser ya da tiyatro izleyebileceği bir performans sanatları alanı oluşturuldu. Ayrıca ‘time out’ tarzı, ‘street food’un nitelikli örneklerinden bir bölüm Mutfak Sanatları Akademisi ile merkeze yerleştirildi; çevresine ‘fine dining’ restoranlar kondu. Kebapçı, İtalyan ve balık seçenekleriyle çeşitlilik sağlandı” dedi.

Açık alandaki etkinliklerle projenin kısa sürede sosyal bir merkeze dönüştüğünü ifade eden Hamdi Akın, “Maç günleri içeride yürümek güçleşiyor. Benzer talepler gelse de böyle lokasyon bulmak zor. Alan, devlet yollarının elinde kalmış izbe ve güvensiz bir bölgeyken ihaleyle devredildi. Yoğun yeşillendirme ve ağaçlandırma başlatıldı; birkaç yıl içinde hem metrekare hem görünüm olarak yeşil alanın 3-4 kat artması bekleniyor. Şehrin göbeğinde 60 dönümlük bu alanda yeşili korumak ve artırmak temel hedef” açıklamasını yaptı.

Böyle bir merkez için doğru yer bulmak kolay değil

Projenin açık alanlarında yazlık açık hava sineması, konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Akın, “Maç günleri içeride yürümek bile zor. Evet, bu alanı gören pek çok kişi kendi bölgelerinde uygulamak istiyor. Fakat böyle bir merkez için doğru yer bulmak kolay değil. Mesela aynı konsepti Avrupa Yakası’nda yapmak isteriz; ancak uygun lokasyon şart. Burası çok ilginç bir şekilde Devlet Demiryolları’nın elinde kalmış, viyadüklerin altında, zamanla atıl hâle gelmiş bir alandı. Devlet, sosyal anlamda bir şeyler yapmak için ihaleye çıkardı ve bence çok doğru oldu. 60 dönümlük bir yer burası…” dedi.

Proje alanında yoğun ve değişik bir ağaçlandırma ve yeşillendirme yapıldığını söyleyen Akın, “Birkaç yıl içinde bölgenin yeşil oranı ciddi biçimde artacak. Hem metrekare hem oran olarak 3-4 katı gibi bir noktaya gelecek. Sonuç olarak gerçekten güzel bir proje oldu. Şu anda da pek çok yerden talep var ama dediğim gibi, lokasyon belirleyici. Açık alanları da dâhil ettiğinizde, zamanla görülüp anlaşılması gereken, oldukça farklı bir konseptten söz ediyoruz. Dünyanın en büyük spor odaklı yeme-içme merkezlerinden biri denebilir; benzerini görmedim" diye konuştu.