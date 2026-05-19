Akfen İnşaat’tan sermaye artırımı kararı

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS), 18 Mayıs günü yüzde 500 oranında bedelsiz sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Buna göre Şirketin 30.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 636.584.078 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle 3.182.920.390 TL artırılarak 3.819.504.468 TL'ye çıkarılmasına ve bu kapsamda ihraç edilecek 569.742.750 TL nominal değerli (A) grubu ve 2.613.177.640 TL nominal değerli (B) grubu paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulmasına karar verildi.