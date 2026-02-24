AKG Türkiye, yüksek talebe yeni yatırımla yanıt verecek

DUYGU GÖKSU / İZMİR

AKG Türkiye, yaklaşık 14 yıldır sürdürdüğü faaliyetleriyle Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin (KOSBİ) öne çıkan sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. Yüzde 100 Alman sermayeli şirket, 250 çalışanıyla üretim yaparken, cirosunun yüzde 65’ini ihracattan, yüzde 35’ini ise iç pazardan elde ediyor. AKG Türkiye; iş makineleri, savunma sanayi, kompresör, jeneratör, otobüs ve kamyon gibi yüksek katma değerli sektörlere ürün tedarik ederken, savunma ve havacılık alanlarında yürütülen projelerde de rol alıyor. AKG Türkiye’nin, ürün tasarım ve mühendislik süreçlerinin tamamını, Almanya merkezden destek almadan kendi yetkin mühendis kadrosuyla gerçekleştirdiğini dile getiren AKG Türkiye Satış ve Tasarım Müdürü Gökay Türker, ilk çeyreğin sonunda devreye alınacak yeni üretim hattıyla yüksek adetli üretimlere yanıt vereceklerini söyledi.

Yaklaşık 250 bin Euro’luk yatırımla yeni bir üretim hattı kurduklarını ve test aşamasında olduklarını söyleyen Türker, “Kaynaksız imalat dediğimiz yeni bir ürün hattı kuruyoruz. Yüzde 100 lehimli, kaynak gerektirmeyen radyatör imalatı yapacağız. Bu hat, özellikle yüksek adetli üretim taleplerine yanıt verecek, yeni hatla birlikte elektrikli araçlar, kompresörler, otobüs-kamyon grubu, tarım makinaları grubu ve iş makinelerinde yüksek adetle üretilen kazıcı-yükleyici gibi modellerin, yüksek hacimli üretimlerine cevap verebilecek duruma geleceğiz. Ürün yarı otomatik bir sistemle üretilecek. Yeni hattımız, insan gücüne daha az ihtiyaç duyarak soğutucu dizgi ve lehim ön hazırlık işlerini kendi başına gerçekleştirebiliyor. Bu da kapasiteyi ve hızımızı artıracak. Bu hattı, yılın ilk çeyrek sonunda devreye almayı planlıyoruz” dedi.

“20’den fazla sektöre üretim yapıyoruz”

Son üç yıldır şirketin cirosal anlamda yatay bir seyir izlediğini belirten Türker, “Üretim yaptığımız sektörler oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. İş makineleri, savunma sanayi başta olmak üzere 50’den fazla sektöre ürün veriyoruz. Demiryolları, yenilenebilir enerji, rüzgar türbinleri, ticari araçlar gibi birçok farklı alanda da varız” diye konuştu.

2025 yılını sektör ortalamasının üzerinde bir performansla tamamladıklarını belirten Türker, “2025’i, 2024’e göre biraz daha yüksek bir ciroyla kapattık. Pek çok firmanın zorlandığı bir yılda, biz yaklaşık yüzde 5 civarında büyüme sağladık. 2026’da da hedefimiz 2025’i korumak olacak” dedi.

“Yüksek teknoloji üreten tüm firmalarla çalışıyoruz”

Türkiye’de yüksek teknoloji ve katma değerli üretim yapan firmalara odaklandıklarını belirten Türker, “Türkiye tarafında çalışabileceğimiz, katma değerli araç üreten ve yüksek teknolojiyle imalat yapan tüm firmalarla çalışıyoruz. Buradaki en büyük müşterilerimizden biri savunma sanayi. Altay Ana Muharebe Tankı projesinde kritik bir görev üstlendik. Soğutma sisteminin tamamını biz tasarladık ve üretimine başladık. Şu ana kadar 70 set teslim ettik. İnsansız hava araçları alanında da üretim yapıyoruz. Türkiye’de İHA’ların soğutma sistemlerini de biz üretiyoruz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Baykar gibi firmalarla çalışıyoruz. Savunma sanayi bizim gurur duyduğumuz bir sektör” diye konuştu.