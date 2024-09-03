AKİB, ağustos ayında 1,4 milyar dolarlık ihracat yaptı

MERSİN/EKONOMİ

Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren AKİB Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, bu dönemdeki 22,1 milyar dolarlık ülke ihracatına yüzde 7,4’lük destek verdiklerini söyledi. Bölge ihracatının son 8 aylık periyotta yüzde 16 artışla 11,29 milyar dolara ulaştığını, yıllıklandırılmış dış satım performansının ise yüzde 13 artışla 17,65 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini kaydeden Doğan, “AKİB olarak ağustosta en yüksek değerlere kimya, demir-çelik ile hububat-bakliyat sektörlerinde ulaştık. 453,5 milyon dolarla en çok ihracat yapan Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ni, 379,2 milyon dolarla Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği takip etti. Üçüncü sırada 156,7 milyon dolarla Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yer aldı. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler listesinde ilk üç sırada Irak, Hollanda ve Romanya yer aldı. Irak’a 127,9 milyon, Hollanda’ya 99,1 milyon, Romanya’ya 96,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik” dedi.

Dünya pazarlarına çıkarma yapacak

AKİB’in ana hedefinin üye firmaların pazarlarında daha etkili olmalarını sağlamak, ihracat yapmayan ya da ihracat potansiyelini yeterince değerlendiremeyen KOBİ’leri kazanmak olduğunu vurgulayan Doğan, “Eylül ve kasım aylarında önemli organizasyonlara imza atacağız. AKİB olarak Türkiye millî katılımını üstlendiğimiz 2’nci Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nı 26-28 Eylül’de gerçekleştireceğiz. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörüne yönelik, İtalya’nın Salerno şehrine 25-28 Eylül’de bir ticaret heyeti organizasyonu düzenleyeceğiz. 11-15 Kasım’da Japonya’nın başkenti Tokyo’ya Genel Ticaret Heyeti’ni gerçekleştireceğiz. 18-22 Kasım’da ise mobilya yan sanayi ürünleri, kereste-palet, orman tali ürünleri, ahşap mamulleri sektörlerine yönelik Rusya Sektörel Ticaret Heyeti etkinliğimiz olacak. Birlikte İhracat Projemiz kapsamında gıda ürünleri sektörüne yönelik Almanya Sektörel Ticaret Heyeti etkinliğimizi 26-29 Kasım’da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.