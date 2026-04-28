"Akıllı şehir yatırımlarını vatandaş odaklı artırarak devam ettireceğiz"

NİHAT DÜZGÜN

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, bugüne kadar hayata geçirilen projeler, devam eden yatırımlar ve kentin geleceğine yön verecek hedefl er kamuoyuyla paylaşıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda konuşan Başkan Fatma Şahin, görev süresi boyunca şehri daha yaşanabilir, daha dirençli ve daha güçlü bir kent haline getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden sosyal belediyeciliğe, kültür-sanattan spora kadar birçok alanda önemli hizmetlere imza attıklarını belirten Şahin, Gaziantep’in sadece bölgenin değil Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Gaziantep Modeli: Ortak Akıl ve Hesap Verebilirlik

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep modelinin ortak akıl, dayanışma, hizmet siyaseti ve hesap verebilirlik üzerine kurululduğunu belirterek, “Biz vatandaşımıza ne söz verdik, hangisini yaptık, hangisini yapamadık bunun hesabını vermek için huzurlarınızdayız. Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz en önemli söz ‘söz namustur’ sözüdür. Gaziantep sanayisiyle, üretimiyle ve çalışkanlığıyla olağanüstü bir dönem yaşıyor. Aslında en önemli şey altyapının sağlamlığıdır ve biz bu sağlamlık üzerine inşa ediyoruz” dedi.

Başkan Şahin, “Ustalık Dönemi” olarak nitelendirdiği üçüncü döneminde ise sanayi, turizm ve gastronomi alanlarında Gaziantep’in marka değerini yükseltecek yeni projelerin de yakın zamanda hayata geçirileceğini ifade etti. Şahin, gelecek döneme ilişkin vizyon projelerini de aktararak, dijital belediyecilik uygulamalarının yaygınlaştırılacağını, akıllı şehir yatırımlarının artırılacağını ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

“Eserler ve Hedeflerle Gaziantep” toplantısında, şehrin geleceğine dair güçlü mesajlar da verildi. Gaziantep’in gelişim yolculuğunda yeni dönemin projeleri ve hedefleri, kentte heyecan ve merak uyandırırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sunumunun ardından soruları yanıtladı.