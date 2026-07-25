Akıllı telefon fiyatları Eylül'de fırlayacak... Qualcomm'dan akıllı telefon işlemcilerine çift haneli zam

Dünyanın en büyük akıllı telefon işlemcisi üreticisi Qualcomm, artan tedarik maliyetleri nedeniyle ürün fiyatlarını çift haneli oranlarda artıracağını duyurdu. Zam kararının ardından şirket hisseleri günü düşüşle tamamladı.

Tedarik maliyetleri fiyatlara yansıyacak

Qualcomm, yükselen tedarik zinciri maliyetlerinin artık mevcut yöntemlerle karşılanmasının sürdürülebilir olmadığını belirterek, ürün fiyatlarında çift haneli oranlarda artışa gidileceğini açıkladı.

Şirket, bugüne kadar artan maliyetleri dengelemeyi başardığını ancak mevcut koşullar nedeniyle fiyat düzenlemesinin kaçınılmaz hale geldiğini bildirdi.

Hisseler zam kararına rağmen geriledi

Qualcomm'un müşterilerine fiyat artışını bildirmesinin ardından şirket hisseleri cuma günü yüzde 0,5 değer kaybetti.

Gün içinde öğle saatlerinde sınırlı bir yükseliş görülse de hisselerdeki düşüş eğilimi seans boyunca devam etti.

Alternatif tedarik kaynakları aranıyor

Şirket, tedarik zincirindeki baskıyı azaltmak amacıyla alternatif bileşen kaynakları oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Qualcomm, bu adımlarla hem maliyet artışlarını kontrol altına almayı hem de tedarik sürekliliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Yarı iletken sektöründe maliyet baskısı artıyor

Yapay zeka yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte yarı iletken sektöründe talep artışı sürerken, bellek çipleri ve diğer kritik bileşenlerde yaşanan arz sıkışıklığı sektör genelinde maliyet baskısını artırmaya devam ediyor.