Akıllı telefon pazarında tarihi çöküş

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Küresel akıllı telefon pazarı, bellek maliyetlerindeki sert yükselişin etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 22 daralarak kayıtlardaki en büyük düşüşünü yaşadı. Araştırma şirketi IDC, sektörde toparlanmanın en erken 2028 yılında başlayabileceğini belirterek, pazarın henüz dip seviyeye ulaşmadığı uyarısında bulundu.

IDC verilerine göre, yapay zeka sektöründen gelen güçlü talebin bellek ve depolama maliyetlerini artırması, akıllı telefon üreticilerinin kârlılığını olumsuz etkiledi. Artan maliyetler nedeniyle üreticiler fiyat yükseltmek, cihazların teknik özelliklerini azaltmak ve düşük fiyatlı modellerden vazgeçmek zorunda kaldı.

Bellek fiyatlarında yüzde 350'lik artış

IDC Araştırma Direktörü Nabila Popal, bellek maliyetlerinin geçen yıldan bu yana yaklaşık yüzde 350 yükseldiğini ve artmaya devam ettiğini belirtti.

Popal, mevcut göstergelerin pazarın henüz dip seviyeye ulaşmadığına işaret ettiğini söyledi.

Yükselen maliyetlerin üreticilerin kâr marjları ve sevkiyatları üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade eden Popal, sektörde en kötü dönemin henüz geride kalmadığı uyarısında bulundu.

Xiaomi ve Oppo maliyet baskısını daha fazla hissetti

Pazardaki daralmadan en fazla etkilenen büyük üreticiler arasında Xiaomi ve Oppo gibi Çinli markalar yer aldı.

Apple ve Samsung ise üst segment akıllı telefon modellerinin ürün portföylerindeki ağırlığı sayesinde maliyet artışlarından rakiplerine kıyasla daha sınırlı etkilendi.

IDC, üreticilerin fiyatları yükselterek tüketicileri amiral gemisi ve ultra segment modellere yönlendirdiğini belirtti.

Sektörde yeniden büyüme için en erken 2028 bekleniyor

IDC'ye göre akıllı telefon sektöründeki gelişmeler, geçici bir maliyet artışından ziyade kalıcı bir yapısal değişime işaret ediyor.

Araştırma kuruluşu, küresel akıllı telefon pazarında yeniden büyümeye geçişin en erken 2028 yılında gerçekleşmesini bekliyor.

IDC, pazarın küçülmesine karşın Apple gibi güçlü dağıtım ağlarına ve üst segment ürün portföylerine sahip üreticilerin uzun vadede pazar paylarını artırabileceğini öngörüyor.