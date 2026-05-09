Akıllı telefonlara 12 taksit fırsatı mı geliyor? Ticaret Bakanlığı'ndan yanıt

Akıllı telefon alımlarında 12 taksit sınırının artırılacağına yönelik basında yer alan iddialara Ticaret Bakanlığı kaynaklarından yalanlama geldi. CNBC-e’nin ulaştığı Bakanlık kaynakları, kamuoyunda konuşulan yönde herhangi bir hazırlık ya da çalışma bulunmadığını açıkladı.

Kaynaklar, “Bizim tarafımızda ne böyle bir hazırlık ne de bir çalışma var” ifadelerini kullandı.

İddia neydi?

Bugün bazı medya organlarında yer alan haberlerde, Ticaret Bakanlığı’nın akıllı telefon alımlarında taksit düzenlemesi üzerinde çalıştığı öne sürülmüştü.

İddialara göre mevcut uygulamada yalnızca 20 bin TL’nin altındaki telefonlarda geçerli olan 12 taksit imkanının kapsamı genişletilecek, limitin 30 ila 35 bin TL bandındaki cihazları da içine alacak şekilde artırılması değerlendiriliyordu. Düzenlemenin mayıs sonu ya da haziran ayında yürürlüğe girebileceği ileri sürülmüştü.

Mevcut sistem nasıl?

Halihazırdaki uygulamaya göre fiyatı 20 bin TL’nin altında olan akıllı telefonlarda 12 aya kadar taksit yapılabiliyor. Bu tutarın üzerindeki cihazlarda ise taksit sayısı 3 ay ile sınırlandırılıyor.