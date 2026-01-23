Akıllı vinç teknolojileriyle büyümesini sürdürüyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Vinç üretiminde çalışma döngüsü hesabının müşteri açısından büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Çakmak, yapılacak işe göre vinçlerin kullanım senaryosunu planladıklarını ve bu kapsamda firmalara ücretsiz danışmanlık hizmeti de sunduklarını belirtti. Orçun Çakmak, böylece müşterilerin satın alacakları vinç sistemlerinin hangi şartlarda ve nasıl çalışacağını önceden bilerek doğru ürüne yatırım yapmalarına imkan sağladıklarını da ifade ederek, bu yaklaşımın vinçlerin yatırım getirisini de maksimize ettiğini söyledi.

1 tondan 160 tona kadar vinç üretimi

Sakarya ve Eskişehir’deki modern üretim tesislerinde 1 tondan 160 tona kadar vinç ürettiklerini ifade eden Orçun Çakmak, opsiyonel ve özel taleplere göre vinç tasarlayıp üretebildiklerini kaydetti. Ağır, uzun ve havaleli yüklerin taşınması sırasında oluşabilecek sallanmayı önleyen sistemlerin tamamen yazılım destekli olarak geliştirildiğini belirten Çakmak, bu sistemin kaldırma ve hız hassasiyeti ile ivmelenme ve yavaşlamayı otomatik olarak ayarlayabildiğini ifade etti. CMAK’ın öne çıkan ürünlerinden birinin de HoistSense+ olduğunu belirten Orçun Çakmak şu bilgileri verdi: “HoistSense+ sistemleri, vinçlerin ne kadar ömrü kaldığını ve ne zaman bakımlarının yapılması gerektiği gibi bilgileri önceden haber verebiliyor. Kablolu ve kablosuz (wireless) olarak üretilebilen bu vinçlerin yazılım içerisindeki önleyici bakım algoritmaları sayesinde arızaların önüne geçiliyor. Vinç sektöründe Endüstri 4.0 teknolojisini Türkiye’de ilk uygulayan ve bu alanda en yüksek dijitalleşme seviyesine ulaşan firmayız.”

Yeni ürün, zincirli vinçler

CMAK, Ar-Ge ve tasarım çalışmaları tamamlanan zincirli vinç üretimine de başlıyor. 1 ton ile 2 ton arası yükler için tasarlanan bu ürünlerin, yılın ikinci yarısından itibaren seri üretime geçmesi planlanıyor. Su ve toz geçirmez alüminyum gövdesiyle dikkat çeken zincirli vinçler dünya pazarları için tasarlandı. Orçun Çakmak, dünya pazarlarına yönelik yeni adımlarını ise şu şekilde özetledi: “Amerika’da 10 yıl önce açılan satış ofisimizin ardından, Almanya’da da 2025 yılının son ayında yeni bir ofisimizi hizmete açtık. CMAK markalı vinçlerimiz çok sayıda sektörün tercih ettiği bir marka olarak Çin dahil birçok ülkede güvenle kullanılıyor. Farklı sanayi kollarına yönelik özel tasarım vinç çözümlerimizle küresel pazarda da büyümeye devam ediyoruz. Gezer köprülü vinçler, portal vinçler, pergel vinçler, elektrikli çelik halatlı vinç bileşenleri ve transfer arabalarının tasarım, üretim ve tedarikinde uzman olan firmamız, daha akıllı vinçler, daha güvenli operasyonlar ve daha az arıza süresi hedefiyle sektördeki liderliğimizi güçlendirmeyi sürdürüyoruz.”