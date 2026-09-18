Akiş Boya, Çin merkezli bir firmayla üretim iş birliğine başladı

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa merkezli Akiş Boya, kimya sektörünün küresel oyuncuları arasında yer alan Çin merkezli bir firmayla fason üretim iş birliğini resmen başlattı. Şirket, Türkiye ve çevre ülkelere yönelik üretim gerçekleştireceği bu iş birliğiyle yüksek katma değerli kimyasal ürünler alanında büyümeyi hedefliyor. Akiş Boya ayrıca TEKNOSAB’da hayata geçirmeyi planladığı yaklaşık 2 milyon dolarlık yeni üretim tesisi için hazırlıklarını sürdürüyor. İyigüllü Şirketler Grubu İş Geliştirme Müdürü Melih İyigüllü, sektörde 70 yılı geride bıraktıkları bu dönemde, boya üretiminin yanı sıra ileri teknoloji gerektiren kimyasal ürünlere yönelik yatırımlarla büyüme stratejilerini güçlendirdiklerini söyledi. Çin merkezli firmayla uzun süredir devam eden görüşmelerin üretim anlaşmasıyla sonuçlandığını belirten İyigüllü, “Üretim sürecini başlatmış bulunuyoruz. İş ortağımız için Türkiye ve çevre pazarlara yönelik fason üretim gerçekleştireceğiz. Bu iş birliğinin de katkısıyla 2027 yılında yüzde 11 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

“TEKNOSAB yatırımına 2027’de başlanacak”

Yeni üretim tesisi hakkında bilgi veren Melih İyigüllü, TEKNOSAB’da kurulması planlanan tesisin ruhsatlandırma sürecini tamamladıklarını açıkladı. Yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesis için 2 milyon dolarlık yatırım öngördüklerini belirten İyigüllü, temelin 2027 yılı içerisinde atılmasının planlandığını söyledi. “Avrupa Yeşil Mutabakatı”, karbon ayak izinin yönetimi ve sürdürülebilir üretim kriterlerinin sektör üzerindeki etkisinin giderek arttığına dikkat çeken İyigüllü, “Bu dönüşüme bugünden hazırlanan şirketlerin, önümüzdeki dönemde küresel pazarlarda önemli bir rekabet avantajı elde edeceğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Hedefimiz yüksek katma değerli ihracat”

Şirketin ihracatta birim ürün değerini artıracak alanlara odaklandığını belirten İyigüllü, geçen yıl üretim altyapısı ve ekipman yatırımları için yaklaşık 1 milyon dolar kaynak ayırdıklarını ifade etti. Önümüzdeki döneme ilişkin yatırım kararlarının küresel ekonomik koşullar ve geliştirilecek yeni iş birlikleri doğrultusunda şekilleneceğini kaydeden İyigüllü, standart ürün üretiminin artık tek başına yeterli bir rekabet avantajı sağlamadığını vurguladı. İyigüllü, “Günümüzde rekabet, yalnızca üretim yapmakla değil; daha yüksek performanslı, dayanıklı ve uzun ömürlü sistemler geliştirebilmekle mümkün oluyor. Ar-Ge yatırımlarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz” dedi.

“Renklendirme sistemi lojistik avantaj sağlıyor”

Akiş Boya’nın toplam cirosunun yaklaşık yüzde 15’ini ihracat oluşturuyor. Şirketin geliştirdiği renklendirme sistemi sayesinde müşteriler, çok sayıda farklı renkte ürün stoklamak yerine baz ürünler ve sınırlı sayıdaki renklendiriciyi kullanarak ihtiyaç duydukları renkleri kendi tesislerinde hazırlayabiliyor. Özellikle lojistik maliyetlerinin yükseldiği mevcut dönemde bu sistemin müşterilere önemli bir maliyet avantajı sunduğunu belirten İyigüllü, “Stok ihtiyacını ve lojistik maliyetlerini azaltırken operasyonel verimlilik sağlayan bu sistem, ihracat pazarlarındaki rekabet gücümüzü de artırıyor” ifadelerini kullandı. Akiş Boya; Rusya, Kazakistan, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok pazarda kendi markasıyla faaliyet gösteriyor.