AKK Başkanı Yılmaz: Belediye başkan adayları mal varlıklarını açıklamalı

ANKARA (EKONOMİ) – Yazılı bir açıklama yapan yerel seçimler çerçevesinde mal beyanı tartışmalarının yeniden alevlendiğine dikkat çeken Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Kendi hesabını vermeyenler, kentin hesabını veremez” dedi. Yerel yönetime talip olanların mal varlıklarını açıklayanların tavırlarını değerli bulduğunu belirterek, tüm adayları aynı şeffaflığı göstermeye çağırdı.

AKK Başkanı Yılmaz, “Tüm dünyada belirlenmiş yolu yordamı, kamu yöneticilerinin kişisel servetleri ve değişimini şeffaf bir şekilde kamuoyuna beyan etmeleridir. Dünya, aldığı bir çikolatanın parasını devletin kredi kartıyla ödedi diye istifa etmek zorunda kalan İsveçli siyasetçiyi konuşurken; devlet geleneğiyle övündüğümüz ülkemizde, tüm yerel yönetici adaylarının kişisel varlıklarını açıklamalarını beklemek en doğal hakkımızdır” dedi.

Belediye kaynaklarının önemli tutarlara ulaştığını, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni örnek vererek anlatan Halil İbrahim Yılmaz, 24 ilçe belediyesi hariç, sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2023’te 93 milyar TL bütçesi olduğunu, bunun her bir Ankaralı adına yaklaşık bir asgari ücret tutarına ulaştığını kaydetti. Yılmaz, “Ankara Büyükşehir Belediyesi bile, her bir vatandaşın yaklaşık bir asgari ücret tutarındaki vergisini harcamaya taliptir. İnsanların bir asgari ücret kazanmak için çok zor koşullarda çalıştığı ülkemizde, onların maaşı kadar vergiyi harcamaya talip olanların, onların yaşam koşullarındaki zorlukları dikkate alarak kendi varlıklarını da aynı titizlikle paylaşmaları insani ve vicdani bir gerekliliktir” ifadesini kullandı.